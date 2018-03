Këtë deklaratë e ka bërë ish sekretarja e shtetit amerikan, Madeleine Albright

Albright ishte sekretare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kohën e luftës së fundit në Kosovë. Nën mbikëqyrjen e presidentit Bill Clinton, ajo ishte shumë e ndërlidhur me çështjen e Kosovës.

Në një urim për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, Albright deklaroi: “Sa herë më pyesin se për çfarë jam më krenare që kam arritur gjatë kohës si sekretare e shtetit, unë përgjigjem se jam për ndihmën e bërë popullit të Kosovës”, shkruan rtv21.tv.

Mesazhi i plotë i Albright:

“Jam e gëzuar për të dërguar urimet e mia të përzemërta për popullin e Republikës së Kosovës teksa ju festoni përvjetorin e 10-të të pavarësisë.Edhe pse jemi të ndarë nga një oqean, Kosova dhe populli i saj mbesin në mendjen time. Sa herë më pyesin se për çfarë jam më krenare që kam arritur gjatë kohës si sekretare e shtetit, unë përgjigjem se jam për ndihmën e bërë popullit të Kosovës. Gjatë 10 viteve të kaluara, isha krenare duke parë Kosovën teksa ndërmerrte hapa për të arritur një stabilitet, prosperitet dhe integrim më të madh drejt komunitetit euro-atlantik. Por duke parë dashurinë time të veçantë për Kosovën, kam një dëshirë të thellë për t’iu parë duke përparuar dhe duke u rritur në mënyrën e drejtë. Përvoja më ka mësuar se zhvillimi politik dhe ekonomik shkojnë së bashku, dhe kjo sugjeron se mënyrë më e mirë përpara është të ri vazhdojmë premtimin e dhënë demokracisë, duke kujtuar se qeverisja e shumicës varet nga të drejtat e pakicës. Përparimi dhe ndryshimi nuk janë asnjëherë të lehta, dhe nuk ka një model apo rrugë të përsosur drejt suksesit, por duke parë shpirtin dhe qëndresën e popullit të Kosovës, jam e bindur për të ardhmen dhe betohem të bëj gjithçka që mundem për t’u ndihmuar juve që të keni sukses kështu që urime për këtë vit të 10të. Ne do të jemi këtu për ju, punoni shumë“./21Media

Former Secretary of State @madeleine sends a warm message to #Kosovo's people on #Kosova10 – “Whenever I’m asked of what I’m most proud of accomplishing as Secretary of State, I say it was helping the people of Kosovo”. 🇽🇰🇺🇸 #Kosovo10 pic.twitter.com/Gh7AJbpSvm

— Embassy of Kosovo US (@KosovoinUS) February 16, 2018