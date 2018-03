Visari ju shkrinë me urimin e tij për të dashurën

Çdo të diele e shohim teksa sjell lajmet e showbizit që ka ndodhur përgjatë një jave, e shohim edhe teksa u bën pyetje interesante qytetarëve në rrugë, dhe intervista me yjet e estradës, të gjitha këto në kuadër të emisionit “1 kafe prej shpisë” në RTV21.

Është fjala për Visar Kalludrën, një prej mderatorëve më të dashur për ju. Por, pas Visarit të ekranit fshihet një Visar edhe më i dashur me miqtë, kolgët, e tejet romantik me të dashurën e tij Genta Azemin, shkruan rtv21.tv

Ai jo rrallë herë bën dedikime për të, mirëpo sot e bëri një më të veçantë. Kjo ngase Genta feston ditëlindjen.

Çifti po qëndrojnë në Stamboll e nga atje Visari ka publikuar fotografi ku i ka uruar ditëlindjen të dashurës. “E dashur @gentaazemi me ty e kuptova se Dashuria e vertet ka për qëllim vetëm një rrugë , lumturinë e përjetshme bashk 🙈❤ dhe ndjenjën e fortë te dashunis ne gjoksin e zjarrt qe nuk shuhet drejt fortunave qe jeta mund të sjellë herë pas here ,prandaj te them se jam i lumtur që të gjeta , me këto fjalë që vin prej zemrës te uroj DITËLINDJEN tënde te 21-të , uroj të të shohë të buzëqeshur e të lumtur pergjithmonë me krejt ato që ti i don.”, ka shkruar Visari.

Edhe 100 për Gentën!/21Media