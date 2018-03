Samanta Karavella korri sukses me këngën e saj të fundit “Humbur”, që ishte pjesë e Këngës Magjike

Ajo tani do të rikthehet me një këngë në bashkëpunim me këngëtarin e njohur Ermal Fejzullahun, shkruan rtv21.tv.

Samanta në Instagramin e saj zyrtar ka paralajmëruar këngën e re, e cila do të titullohet “Faj”, dhe do të publikohet me datën 2 mars në ora 17, në kanalin ‘maxproductional’ në YouTube./21Media