Linja e TV-ve të Samsungut për 2018 ka ekran të avancuar inteligjen

Linja e TV-ve të Samsungut për 2018 ka ekran të avancuar inteligjen

Kompania e njohur Samsung ka prezantuar linjën e vet të televizorëve QLED dhe prodhimeve AV për 2018 në ngjarjen First Look New York.

Gjenerata e re e televizorëve të kompanisë jugkoreane do të ketë funksione të përmirësuara, duke iu falënderuar përvojës së shikimit të televizorit më mirë se asnjëherë më parë.

Linja e TV-ve të Samsungut për 2018 ka ekran të avancuar inteligjent, duke iu ofruar shikuesve pamje më të mirë.

Ambient Mode në QLED TV është mënyrë e re e shkëlqyeshme që shikuesve t’iu ofrohet të përjetojnë pamjen vizuele.

Linja e fundit e Samsung TV 2018 do të jetë e pranishme për blerësit në mars të këtij viti.