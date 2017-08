Ridizajnoni sandalet e juaja

Nëse sandalet tuaja të thjeshta dhe të vjetra me një gisht ju kanë bezdisur, ja dy ide gjeniale se si mund të përdorni vet kreativitetin tuaj…

Nuk është aspak e çuditshme që të shohim shumicën duke ecur me sandale të tilla me një gisht. Këto janë shumë praktike, të rehatshme dhe lehtë mund të kombinohen me veshjet.

Megjithatë, nëse jeni lodhur duke i mbajtur një kohë të gjatë, ju mund të eksperimentoni paksa përmes disa ideve briliante që do të ju paraqesim në vazhdim!/21Media