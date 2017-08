Familja Gashi - i madh e i vogël në aksion

Familja Gashi – i madh e i vogël në aksion

Fshati Sapniq në komunën e Rahovecit ka mbi 200 shtëpi dhe kryesisht merren me kultivimin e specit dhe me bujqësi. Familja 20 anëtarësh e Bajram Gashit shkollon 10 fëmijë me këtë veprimtari./21Media