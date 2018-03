Sot Gjykata e Apelit do të mbaj seancën e radhës ndaj aktivistëve të Lëvizjes

Sot në Gjykatë e Apelit në ora 10:00 do të mbahet seancën e radhës ndaj aktivistëve të Lëvizjes, Atdhe Arifit, Frashër Krasniqit, Adea Batushës dhe Egzon Haliti, të dyshuar për sulm ndaj Kuvendit.

Përndryshe, Gjykata Themelore e Prishtinës ka dënur Atdhe Arifi me 6 vjet burg, Frashër Krasniqin me 8 vjet, Egzon Halitin me 5 vjet e gjysmë dhe Adea Batushën me 2 vjet burg, e cila është në liri.

Të katër të akuzuarit, së bashku me tani të ndjerin, Astrit Dehari, akuzoheshin se kryen sulmin në Kuvend në përpjekje për të parandaluar kalimin e Marrëveshjes së Demarkacionit.

Të gjithë të akuzuarit me këmbëngulësi janë deklaruar të pafajshëm teksa e kanë quajtur montim rastin ndaj tyre.