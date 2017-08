Është njëra nga dëshirat e saj

Këngëtarja e njohur, Selena Gomez ka gëzuar dhe njëkohësisht edhe entuziazmuar fansat e saj kur ka deklaruar që ëndrron të bashkëpunojë me njërin prej reperëve më të njohur botëror.

Gomez duke iu përgjigjur fansave në Twitter ka deklaruar se do të kishte dëshirë të bënte duet me Eminemin.

E pyetur se me kë do të dëshironte të bashkëpunonte, bukuroshja është shprehur shkurt që me Eminemin.

Përveç kësaj, Selena Gomez tashmë do të bashkëpunojë me firmën e njohur Coach, për te sjell në treg linjën e saj të çantave./21Media