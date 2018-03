Selimi: Unë e di që ai ka dëshirë të mbetet objekt i mediave

Selimi: Unë e di që ai ka dëshirë të mbetet objekt i mediave

Deputeti i Vetëvendosjes Rexhep Selimi, sot komentoi ndarjen e dekoratave nga presidenti Hashim Thaçi për një numër të madh personalitetesh në 10 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.

Selimi i cili e ka refuzuar dekoratën e presidentit, këto vendime i ka quajtur taktika gjarpërore të presidentit.

Ai ka shtuar se personalisht nuk do t’i jap rast presidentit për dekorim.

“Unë e di që ai(presidenti) ka dëshirë të mbetet objekt i mediave dhe të flitet shumë për të lidhur me këto taktizime gjarpërore që bën ai(presidenti). Kështu e konsideroj edhe tërheqjen e mbrëmshme të tij, nga ato, të cilat një herë në media i nxori si dekorime, tash si propozime. Por unë do të them që ato nuk kanë mundur as nuk do të ishin asnjëherë dekorime, sepse unë nuk do t’ia jepja rastin për një gjë të tillë”, ka thënë Selimi.