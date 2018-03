"Jam krenare që e përfaqësoj shtetin, i cili ka lidhje aq të forta me shtetin tonë motër"

Senatorja nga Iowa, Joni Ernst përmes një video-je ka uruar shqiptarë me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë.

Në urimin e saj Erns u shpreh krenare që përfaqëson shtetin i cili ka lidhje të forta me Kosovën, shkruan rtv21.tv

Iowa thotë se kjo kremtë nuk do të ishte e mundur pa njerëzit që luftuan për ta siguruar pavarësinë e Kosovës.

Këto janë fjalët e saj në videon e publikuar: “Jam krenare që e përfaqësoj shtetin, i cili ka lidhje aq të forta me shtetin tonë motër, Kosovën. Që nga vitit 2011, Garda Kombëtare e Iowa-s është marrë me stërvitjen e FSK-së dhe me promovimin e sigurisë dhe bashkëpunimit rajonal. Këta burra dhe gra me të vërtetë e përmbledhin shpirtin patriotik, që e kanë të përbashkët kombet tona, si dhe vullneti i tyre për të shërbyer, për t’i ruajtur dhe mbrojtur shoqëritë tona demokratike, është me të vërtetë frymëzues. Kjo kremte sot, nuk do të ishte e mundur pa burrat dhe gratë guximtarë, të cilët luftuan për ta siguruar pavarësinë e Kosovës. Në vijim të bashkëpunimit tonë, pres me padurim vazhdimin e dialogut me udhëheqësit e Kosovës si pjesë e punës sonë të përbashkët për t’u siguruar se SHBA-të po bëjnë krejt çka duhet për ta ndihmuar zhvillimin dhe përparimin e vazhdueshëm të Kosovës”.