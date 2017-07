Mos zgjidhja e kartonit të gjelbër dhe pritjet e gjata në kufi Lluka i sheh si disa ndër telashet e mëdha që ballafaqohet diaspora

Pritjet e gjata në kufi, mos zgjidhja e çështjes së kartonit të gjelbër, mos organizimi jo i duhur për të iu uruar mirëseardhje mërgimtarëve po shihen si disa nga problemet që po i shoqërojnë bashkatdhetarët që kanë zgjedhur të vizitojnë Kosovën gjatë sezonit të verës.

Ministria e Diasporës me rastin e ardhjes së mërgimtarëve ka organizuar një varg aktivitetesh nëpër komunat e Kosovës.

Panairi tradicional me punime artizanale, veshje kombëtare, ushqime tradicionale, koncerte, sofra me muzikë popullore, vizita të monumenteve të trashëgimisë kulturore, orë letrare, festivalet për filma dhe muzikë si “Pri Film Fest”, dhe “Into the Park Festival 2017” janë disa nga aktivitetet që ka organizuar Ministria e Diasporës për mërgimtarët.

Por, këto aktivitete nuk janë të mjaftueshme për Jahja Llukën që është kryetar i Shoqatës për Kthimin e Shqiptarëve të Shpërngulur. Mos zgjidhja e kartonit të gjelbër dhe pritjet e gjata në kufi Lluka i sheh si disa ndër telashet e mëdha që ballafaqohet diaspora gjatë vizitës së tyre në Kosovë.

Sipas Llukës, Ministria e Diasporës në bashkëpunim me komunat e Kosovës duhet të zgjas orarin e punës nëpër administrata gjatë këtyre ditëve kur mërgimtarët kanë nevojë për rregullimin e ndonjë dokumenti me qëllim që ata mos të presin gjatë në radhë.

Lluka tha se Ministria e Diasporës me qëllim të njoftimit të të rinjve që jetojnë në diasporë me Kosovën dhe trojet shqiptare duhet të organizoj paketa turistike, ekskursione nëpër vende të ndryshme si dhe të organizohet mësimi plotësues në vendet ku ata jetojnë.

Mirëpo, mërgimtarët që po e vizitojnë Kosovën gjatë kësaj vere janë shprehur të kënaqur në përgjithësi. Bashkatdhetari, Albert Basha i cili jeton në Belgjikë thotë se çdo vit po bëhet më mirë në vendlindjen e tij. Sidomos ai ka lavdëruar punën që po e bën qeverisja e Prishtinës.

Festa Camaj e cila po ashtu jeton jashtë vendit tha se janë të kënaqur me mikpritjen që u bëhet. Ajo tha se më shumë i përkushtohet familjes dhe se nuk merret me aktivitetet që organizohen për mirëseardhjen e tyre.

Ajet Sumaj, bashkatdhetar nga Franca, ka thënë se Kosova po ndërtohet, dhe po zhvillohet çdo ditë e më shumë.

Fjalë të mira ka edhe Lindon Hashani që jeton në Belgjikë por që sipas tij politika po e pengon vendin që të zhvillohet

Përveç aktiviteteve që u përmendën më lart Ministria e Diasporës ka hapur edhe kampin veror ku marrin pjesë të rinj nga diaspora, dhe trojet shqiptare