SHBA vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Ambasada Amerikane në Prishtinë, ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë.

“Ne nuk e mbështesim shkëmbimin e territorit apo vendosjen e precedentëve që do të shkaktonin më shumë probleme sesa zgjidhje, por të gjitha palët duhet të jenë kreative në gjetjen e një zgjidhjeje”, thuhet në përgjigjen e Ambasadës amerikane në Prishtinë dhënë Radios Evropa e Lirë.

“Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe inkurajon të dyja palët që të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për normalizimin e marrëdhënieve”, thuhet në këtë përgjigje.

SHBA-të i bëjnë thirrje të dyja palëve që t’i shfrytëzojnë mundësitë për të bërë përparim në këtë çështje.

Po ashtu, thuhet se SHBA-të do të mbështesin të dyja palët për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila është e vetmja mënyrë për të zhbllokuar të ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë drejt perëndimit.

Shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Avni Arifi, ka thënë se shkëmbimi i territoreve nuk është fare në diskutim.

“Ajo nuk është temë e debatit, nuk është as orientim e as mendim i asnjë subjekti politik në Kosovë, pozitë apo opozitë, e as ndonjë mekanizmi tjetër shtetëror të Kosovës”, ka thënë Arifi për Radion Evropa e Lirë.

Debatet për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë janë përmendur nga shumë media në Kosovë dhe Serbi si zgjidhje e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që t’i ndihmojnë t’i bindin shqiptarët e Kosovës që të jenë gati për zgjidhje fleksibile që do të mundësojnë një kompromis.