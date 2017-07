Marrëdhëniet SHBA-Kore e Veriut

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t’ua ndalojnë qytetarëve të tyre që të udhëtojnë drejtë Koresë Veriore. Agjencitë turistike Korjo Turs dhe Jang Pionir Turs kanë thënë se ndalesa do të shpallet më 27 korrik, 30 ditë para se të hyjë në fuqi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk i kanë konfirmuar këto raporte.

Jang Pionir Turs është agjencia përmes së cilës, studenti amerikan Oto Uormbier kishte udhëtuar për në Korenë Veriore. Ai më vonë ishte arrestuar dhe dënuar me 15 vjet burg, por ishte rikthyer në Shtetet e Bashkuara në qershor të këtij viti, ku vetëm një javë pas rikthimit në vend ka vdekur.

Edhe agjencia turistike Korjo Turs, me bazë në Kinë, ka njoftuar se nuk do të dërgojë më vizitorë nga SHBA-ja në Korenë e Veriut. “Sapo jemi informuar se qeveria amerikane nuk do ti lejojë më qytetarët e saj që të udhëtojnë drejt Koresë Veriore”, ka njoftuar përmes një deklarate agjencia kineze e udhëtimeve.

Koreja Veriore kishte lehtësuar rregullat për vizitorët amerikanë në vitin 2010. Por në muajt e fundit në SHBA është hapur një debat mbi ndalimin e udhëtimit të amerikanëve drejt vendit komunist.

Një zyrtar i lartë i departamentit amerikan të shtetit, ka thënë muajin e kaluar se sekretari amerikan Reks Tillerson është duke e konsideruar mundësinë e ndalimit të udhëtimit që nga prilli, dhe se hapat janë përshpejtuar që nga vdekje e studentit amerikan./21Media