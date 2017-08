Sipas Pompeot Koreja e Veriut do të vazhdojë ta zhvillojë programin e raketave

Sipas Pompeot Koreja e Veriut do të vazhdojë ta zhvillojë programin e raketave

Zyrtari i lartë i zbulimit amerikan Mike Pompeo tha të dielën se nuk do të befasohej nëse Koreja e Veriut do të testonte një raketë tjetër, duke pasur parasysh se vendi kishte realizuar dy testime në korrik, mes tensioneve në rritje mes dy kombeve.

“Unë jam mjaft i bindur se udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong Un do të vazhdojë të përpiqet të zhvillojë programin e tij të raketave, kështu që nuk do të më habiste fakti nëse do të kishte një tjetër test raketor”, tha Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës të SHBA-ve, Mike Pompeo në “Fox News” të dielën.

Koreja e Veriut tha të enjten se planet do të përfundojnë deri nga mesi i gushtit për të hedhur katër raketa interkontinentale në afërsi të ishullit të Guamut të Paqësorit në SHBA.

Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Korenë e Veriut se e presin “probleme shumë, shumë të mëdha” nëse ndodh diçka në territorin amerikan të Guamit.