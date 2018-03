"Feridja" për herë te parë ndanë me fansat një moment jashtë profesionit

Aktorja e njohur turke, Berguzar Korel nuk është aktive në rrjetet sociale. Ato i përdor vetëm për të promovuar punën e saj. Por kësaj radhe për herë të parë në Instagram ka publikuar një video me një kauzë të veçantë, përcjell rtv21.tv

E pa grimosur në rroba shtëpie, Koral u drejtohet prindërve me një thirrje që t’i mësojnë fëmijët nëse ata ngacmohen apo abuzohen të mos e mbajnë të fshehur po të flasin.

“JU LUTEM, nuk është një turp, nuk është një situatë e turpshme …Fëmijët të bëjnë zhurmë kur ata përjetojnë një situatë të tillë dhe duhet t’ju tregojnë menjëherë; mësoni ata pala tjetër është fajtore, pakënaqësia, neveria dhe se ata duhet të dënohen. Kur fëmijët thonë se nuk kanë frikë dhe se janë gjallë, gjithmonë tregojuni se do të jeni me ta , se do të mbrohen, mësojuni fëmijëve që të mos heshtin, por t’i lusin fëmijët e tyre të flasin”, ka thënë ndër tjerash Korel./21Media