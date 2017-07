Këto shenja mund të vërehen shumë lehtë

Ndryshimet në lëkurë, në urinë apo jashtëqitje, dhëmbje barku si dhe lodhja, janë disa nga shenjat e problemeve me mëlçinë.

Mëlçia është organ vital i domosdoshëm për shëndetin e organizmit të njeriut.Ndihmon në tretje, largimin e toksineve nga trupi dhe absorbimin e materieve ushqyese të nevojshme për trupin për mbijetesë.

Shenjat e para që tregojnë për probleme me mëlçinë nuk duhet injoruar, por është e nevojshme të kërkohet ndihmë mjekësore.

Çrregullimet në lëkurë – Njëra nga shenjat më të hershme që tregojnë për probleme me mëlçinë janë çrregullimet në lëkurë. Kjo mund të përfshijë humbjen e ngjyrës normale të lëkurës apo paraqitjen e nuancës së verdhë të lëkurës, gjithashtu mund të ndodhë që thonjtë dhe majat e gishtave të zverdhen. Deri te këto simptome vie për shkak se mëlçia nuk largon toksinet nga trupi ashtu siç duhet, kështuqë bilirubini depozitohet nën lëkurë.

Kroja apo lëkura e ndjeshme – Shenjat e para me probleme të mëlçisë mund të paraqiten edhe në brendinë e lëkurës. Kjo do të thotë se kroja në lëkurë me kohë mund të përkeqësohet apo lëkura të bëhet e ndjeshme në prekje dhe lehtë të iritohet. Ruajtja e lagështisë së lëkurës me krema hidratuese në ato sipërfaqe mund t’i zbusë këto simptome.

Çrregullimet në urinë dhe në jashtëqitje – Disa njerëz simptomet e problemit me mëlçinë mundë t’i vërejnë për shkak të ndryshimit të ngjyrës së urinës e cila bëhet më e errët, dhe më parë të dyshojnë në dehidratim. Por, nëse edhe pas marrjes së sasisë së mjaftueshme të lëngjeve në trup urina prapëseprap nuk është e tejdukshme, mund të llogaritet si problem me mëlçinë. Gjithashtu ndryshimet e ngjyrës në jashtëqitje e cila mund të jetë e errët, gjakosur apo ngjyrë katrani tregojnë për çrregullime të punës së mëlçisë.

Çrregullimet në bark – Shtrëngimet apo dhimbjet në pjesën e poshtme të stomakut si dhe paraqitja e gazrave dhe presionit në bark mund të janë një nga shenjat e para të çrregullimit të punës së mëlçisë. Nëse me kohë problemi përkeqësohet mund të zhvillohet “ascites”. Kjo është grumbullimi i lëngjeve brënda sipërfaqes së barkut i cili mund të jetë aq i theksuar që për shkak të presionit mbi mushkëritë të pengojë frymëmarrjen. Atëherë mjeku duhet bërë paracentezën ashtuqë të eliminojë lëngjet nga barku.

Lodhja – Çrregullimet si plogështia, lodhja apo lodhja kronike, mundet gjithashtu të jenë shenjë e hershme për problem me mëlçinë. Trupit atëherë i duhet më shumë pushim. Nëse ndjeni plogështi dhe lodhje së bashku me ndonjë nga simptomet e cekura, gjithsesi kërkoni ndihmën e mjekut.