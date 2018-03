Do të hapet edhe ekspozitë me fotografi dhe mjete të punës

Sot mbahet ceremonia e shënimit të 55-vjetorit të SHLP-së dhe 9-vjetorit të Universitetit “Ukshin Hoti” – Prizren.

Me këtë rast do të bëhet edhe prerja e shirit të ndërtesës së rinovuar të Fakulteti të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit nga ana e rektorit, përfaqësuesve të institucioneve qendrore, kryetarit të Komunës dhe disa ambasadorëve në Kosovë, të cilët e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë ceremoni.

Po ashtu me këtë rast do të hapet edhe ekspozita e ish-SHLP-së me fotografi dhe mjete të punës.

Ceremonia mbahet në amfiteatrin e madh të UPZ-së.

Universiteti Publik i Prizrenit “Ukshin Hoti” në Prizren ka nisur punën në vitin 2010 pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për themelim. UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1 mijë e 700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve është rreth 17 mijë studentë. Momentalisht Universiteti ofron studime në ciklin Bachelor dhe Master./21Media