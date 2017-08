Mosmarrëveshjeve për blerjen e një celulari nga viktima

Mosmarrëveshjeve për blerjen e një celulari nga viktima

Një sherr mes të rinjsh me thika e sende të tjera të forta i ka marrë jetën njërit prej tyre. 22-vjeçari i identifikuar nga policia si Marvi Mihali nga Tirana humbi jetën pasi u godit me thikë gjatë një konflikti me 4 persona të tjerë.

Sipas hetuesve, ngjarja e ndodhur në rrugën Gjin Bue Shpata fare pranë stadiumit Dinamo filloi për shkak të mosmarrëveshjeve për blerjen e një celulari nga viktima.

Mihali pretendonte se kishte blerë nga autorët një celular i cili nuk punonte dhe kërkonte t’i ktheheshin paratë. Kjo ka mjaftuar që njëri prej tyre Dejvi Bitraj të thërrasë në ndihmë djalin e xhaxhait Eugen Bitraj dhe dy miqtë e tij Kridens e Marsel Alla, shkruan vizionplus

Të rinjtë kanë nisur fillimisht të godasin me grushte në njërën prej rrugicave të zonës Marvi Mihalin.

Me pas Eugen Bitraj e ka goditur disa herë me thikë. Edhe pse 22 vjeçari u dërgua në spital ai nuk mundi t’u mbijetonte plagëve të marra. Menjëherë pas ngjarjes brenda pak orëve policia arriti të arrestojë 4 personat e përfshirë në vrasje.

Nga ana tjetër Eugen Bitraj tha për uniformat blu se thikën e kishte hedhur në Lanë, por nga kërkimet e policisë arma e krimit nuk u arrit të gjendej.