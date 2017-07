ShKA “Agimi” nga 5 korriku në Turqi mori pjesë në festivalin e Bursës

Kryetari i ShKA “Agimi” Xhemal Kabashi shkruan nga Bursa se në konkurencën e 15 shteteve ShKA “Agimi” u vlerësua me çmimin e nderit.

“Një rikthim i fuqishëm i ShKA Agimi në festivalet garuese, me juri dhe vlerësime profesionale. Shpresojmë që edhe në të ardhmen nuk do të mungojnë dekoratat dhe çmimet. Do të mundohemi që gjithmonë ta përfaqësojmë shtetin tonë dhe vlerat shqiptare në mënyrën më të mirë të mundshme” vlerëson kryetari i ShKA “Agimi” Xhemajl Kabashi.

Grupi i valleve në festivalet e Bursës do të paraqitet me valle me motive nga Prizreni, me valle me motive nga veriu i Shqipërisë, me motive nga Hasi, Drenica e Rugova.