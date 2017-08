Shkarkimi i tij qytetarëve të Maqedonisë u kushtoi 250 mijë euro

Shkarkimi i tij qytetarëve të Maqedonisë u kushtoi 250 mijë euro

Kjo nuk është shuma e ndonjë llotoje, por është shuma e paguar nga qytetarët Republikës së Maqedonisë për shkarkimin e prokurorit shtetëror publik. Shkarkimi i Marko Zvërllevskit nga funksioni i tij, qytetarëve u kushtoi të paktën 250 mijë euro, pa llogaritur këtu edhe shpenzimet e udhëtimit për deputetët e pushtetit dhe të opozitës. Nëse llogariten të gjitha vazhdimet e seancës së gjashtë, kur dihet se çdonjëra prej tyre kushton nga 20 mijë euro, atëherë del se shkarkimi i prokurorit shtetëror, qytetarëve u ka kushtuar çerek milionë euro.

“Pa mos llogaritur shpenzimet për transport, një seancë parlamentar kushton 20 mijë euro. Pra, vetëm një caktim ose një hapje e Kuvendit. Mua vërtet më vjen keq, por nuk kam se si t’i ndihmoj VMRO-DPMNE-së. Këta janë të gatshëm t’i sakrifikojnë edhe paratë e popullit dhe të qytetarëve”, u shpreh Petre Shilegov, Deputet i LSDM.

Pas 12 vazhdimeve dhe qindra replikave dhe kundër-replikave ndërmjet deputetëve të opozitës të cilët tentonin ta shtyjnë shkarkimin e Zvërllevskit duke diskutuar për tema të ndryshme, sot më në fund u votua që Marko Zvërllevskit t’i pushojë funksioni. Para votimit, Ilija Dimovski nga foltorja parlamentare theksoi se VMRO-DPMNE nuk do të marrë pjesë në votim, me ç‘rast deputetët kësaj partie e braktisën sallën, shkruan TV21.TV

“Më nuk do të marrim pjesë në diskutimin rreth pikës 6 të kësaj séance. Ndërsa ju, ashtu siç ua shpjegoi Talat Xhaferi, me mbrojtje të imunitetit, lirisht vazhdoni ta shkelni ligjin në Republikën e Maqedonisë”, tha Ilija Dimovski, Deputet i VMRO-DPMNE.

Në karriget e Kuvendit sot ndodheshin të gjithë deputetët e LSDM-së por edhe të partive të tjera nga shumica qeverisëse të cilët sot erdhën për të votuar për shkarkimin e Zvërllvskit. Shkarkimi i tij u votua m 64 vota për dhe me asnjë kundër.

“Konstatoj se Marko Zvërllevski u shkarkua nga funksioni i prokurorit publik të Republikës së Maqedonisë”, tha Talat Xhaferi, Kryetar i Kuvendit të RM.

Diskutimi do të vazhdonte akoma, sikur dje pasdite , deputetët e opozitës nuk do të hiqnin dorë nga replikat dhe kundër-replikat e pafundme, në shenjë revolt se shumica parlamentare nuk e respekton raportin e komisionit për parandalimin e korrupsionit, sipas të cilit, shkarkimi i Zvërllevskit do të ishte i paligjshëm. Xhaferi ndaj kësaj u përgjigj se institucioni i vetëm në shtet që Kuvendit mund t’i shfuqizojë ndonjë vendim është vetëm Gjykata Kushtetuese./21Media