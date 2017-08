Shkëndija e Tetovës po përballet me Milanin në kuadër të ndeshjes së parë të playoff-it të ligës së Evropës.

Ndeshja filloi shumë keq për skuadrën nga Tetova, pasi Milani qysh në minutën e 13të arriti që të shënojë gol me anë të transferimit të ri Andre Silva, shkruan rtv21.tv.

Në minutën e 25-të ishte mesfushori Ricardo Montolivo i cili dyfishoi epërsinë e skuadrës italiane.

Shkëndija do të tentojë që së paku të shënojë një gol, që do t’i ndihmonte shumë në ndeshjen e kthimit që do të luhet në Tetovë pas një jave./21Media