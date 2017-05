Aktualisht modeli më i fuqishëm është 2.0 TDI me 190 kuaj fuqi

Prodhuesi çek do t’i ofrojë blerësve versionin sportiv të modelit të tij të ri SUV, ka bërë të ditur njeriu i parë i Shkodës, Bernhard Maier.

Pas promovimit të modelit Karoq, Maier tha për Autocar se ka interesim për modelin sportiv me shenjën vRS, por ende nuk është dhënë “drita jeshile” për prodhimin e tij.

Shkoda Karoq në fillim do të prodhohet në pesë versione, dy me benzinë dhe tre me motor dizel. Aktualisht modeli më i fuqishëm është 2.0 TDI me 190 kuaj fuqi. Ky version është i pajisur me ndërruesin automatik të shpejtësive DSG. Automobili prej 0 deri 100 km/h arrin për 7,8 sekonda, derisa shpejtësia e tij maksimale është 211 km në orë.

Nëse vjen deri te realizimi i tij, Karoq vRS mund të ketë motor 2.0 litra TSFI benzinë, për të cilin besohet se do të prodhojë 300 kuaj fuqi. Karoq vRS nga 0 deri 100 km në orë mund t’i arrijë për 6 sekonda, transmeton KosovaPress.

Përveç versionit vRS, Maier ka paralajmëruar se Shkoda në të ardhmen planifikon edhe modelin Karoq “plug-in” hibrid.

