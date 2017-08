Naomi Hamill është kryetare e organizatës Manchester Aid to Kosovo

Shkrimtarja britanike, Naomi Hamill në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”, do të promovojë romanin e saj “Si të jesh Nuse Kosovare”.

Romani shpalosë historinë, kulturën, rrëfime për luftën si dhe vështrim të jetës së femrave moderne kosovare.

Naomi Hamill është kryetare e organizatës Manchester Aid to Kosovo (MaK), organizatë kjo e cila që nga viti 1999 e ka mbështetur rimëkëmbjen dhe zhvillimin e Kosovës. Promovimi i romanit “Si të jesh Nuse Kosovare” do të bëhet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, më datë 11 gusht, në orën 15:00. Naomi Hamill, gjatë këtij promovimi do të lexojë pjesë të romanit të saj, si dhe në fund do të mund t’iu përgjigjet pyetjeve tuaja.