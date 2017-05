Shumë shpejt po vjen një projekt i ri muzikor

Shumë shpejt po vjen një projekt i ri muzikor

“Tu Luta” është kënga që solli Shkurte Gashi dhe Flori Mumajesi katër muaj më parë.

E duket se suksesi i kësaj kënge i ka shtyrë artistë që të bashkëpunojnë përsëri me njëri tjetrin, shkruan rtv21.tv

Së fundmi Shkurta ka njoftuar përmes një fotografie të publikuar në Instagram se po vjen shumë shpejt me një projekt të ri muzikor

“Cooming Soon! @iamflorimumajesi”, ka shkruar ajo në mbishkrimin e fotografisë së publikuar, ende nuk dihet nëse do të sjellin projekt të përbashkët apo Shkurta vetëm ka bashëpunuar me Florin rreth këngës.

Ndryshe, kujtojmë se “Tu luta” ka arritur mbi 15 milionë klikime në YouTube./21Media

http://rtv21.tv/shkurta-dhe-flori-po-sjellin-edhe-nje-bashkepunim/