Momente të këndshme të dy artisteve

Për një artist me nam si Shkurte Fejza dhe e bija e saj Gresa, udhëtimet nëpër botë janë të zakonshme. Kryesisht për shkak të turneve të tyre, por edhe për shkak të pushimeve, shkruan rtv21.tv

Kësaj radhe Gresa me dy prindërit po qëndron në Australi, ku këngëtaret po mbajnë mbrëmje muzikore.

Megjithatë ato kanë shfrytëzuar këtë edhe për t’u argëtuar. Gresa bashkë me nënën dhe babin kanë vizituar një kopsht zoologjik në Melbourne, e këto momente të këndshme i ka ndarë edhe me ndjekësit në Instagram. Të gjitha videot dhe fotografitë janë shoqëruar me një “Përshëndetje nga xhungla”./21Media