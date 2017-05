Shkurte Fejza sqaron të vërtetën për të gjithë adhuruesit e saj

Shkurte Fejza sqaron të vërtetën për të gjithë adhuruesit e saj

Me caktimin e zgjedhjeve, shumë fytyra publike përfshirë këtu madje edhe artistë, aderuan në subjekte të ndryshme politike të vendit tonë.

Së fundmi edhe këngëtarja e mirënjohur Shkurte Fejza ka bërë një shkrim në Facebook, përmes së cilit tregoi se a po hyn edhe ajo në politikë apo jo, shkruan rtv21.tv

“Miq të mi të dashur, simpatizues shumë të respektuar të këngëve të mija, Ju që më keni mbështetur për dyzet vite me radhë gjeneratë pas gjenerate në ditë të mira dhe në ditë të vështira për mua, për ju dhe për gjithë popullin shqiptarë. Ju jeni pjesa ma e ndërgjegjshme e kombit shqiptarë dhe une krenohem me ju. Andaj dua të ju them se: Unë nuk kam ambicje të merrem me politikë por edhe nuk dua t’a dëshproj asnjërin nga ju qe jeni nëpër parti të ndryshme politike, edhe për këtë arësye nuk aderoj në parti politike.

Kam vetem një kërkesë nga Ju: Ashtu si jeni ju ma të mirët prej të gjithë të tjerëve votoni nëpër partitë tuaja të preferuara por mundohuni dhe votoni vetem ata që mendoni se janë ma të ndershëm, ma atdhetarë dhe që punojnë ,ma së shumti për këtë popull sepse mjaftë kemi vuajtur. Ky do të ishte patriotizmi ma i madh sepse sot patriot është ai që punon shume dhe ndershëm për mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës sonë të dashur.

Me dashuri dhe respekt Shkurte Fejza”, ka shkruar këngëtarja në shkrimin e saj në Facebook.

Ndryshe, kujtojmë se “Nena ime” është kënga e fundit që Shkurte Fejza e solli në bashkëpunim me Gresën, vajzën e saj./21Media

http://rtv21.tv/shkurte-fejza-tregon-vet-se-a-do-te-hyje-ne-politike/