Sinead O’Connor jeton e vetme në hotel

Këngëtarja e famshme irlandeze, Sinead O’Connor, ka shokuar me deklaratat e saj pas publikimit të një video 12 minutëshe ku ka pranuar se ka tendenca për të bërë vetvrasje dhe se jetonte në një hotel në New Jersey.

Nëna e 4 fëmijëve tha në video nuk kishte asnjë njeri në jetë e saj përveç doktorit dhe psikiatrit.

“Nuk ka absolutisht asnjë njeri në jetën time, përveç mjekut dhe psikiatrit, njeriut më të ëmbël në tokë, i cili thotë se unë jam heroi i tij. Dhe kjo është e vetmja gjë që më mban gjallë në këtë moment dhe e gjitha kjo është patetike.”

Këngëtarja me anë të kësaj video ka dashur të tregojë se çfarë është sëmundja mendore dhe se si përjetohet: “Sëmundja mendore, është sikur droga, nuk i intereson se kush jeni dhe çfarë është më e keqja, është stigma, as nuk do t’ia dijë se kush jeni. Papritmas të gjithë njerëzit e dashur që të donin dhe kujdeseshin për ty, po të trajtojnë keq. Është si një gjueti shtrigash.”

Këngëtarja ka shpjeguar se ka pasur tri sëmundje mentale dhe ka pritur ndihmën e familjes për ta dërguar në shtëpi.

“Fëmijët e mi, për juve është e pranueshme që nëna juaj të jetojë në hotel? A nuk ia vlej të luftoj? John Reynolds, unë jam nëna e dy fëmijëve tuaj, gjithçka të kam dhënë”, ka thënë ajo.