Dikush prapë nuk po e lë rehat këngëtarin

Si duket dikush është tejet i interesuar për privatësinë e këngëtarit Shpat Kasapi, pasi që për të dytën herë u munduan të ia marrin passwordin e faqes në “Facebook”. Ai këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në Instagram dhe Facebook.

“A fillut dhe ket fb me hy me ma hacerat a? Spo ju kuptoj qa doni nga une?

Spo ju kuptoj qka ju duhet fb im?

Spo ju kuptoj 1 fb dhe 1 fan page te verifikuar ma moret tash dhe ket e doni a?

Madje tentuat dhe instagram te ma merni por nuk arritet dot? Madje e gjeta dhe lokacionin nga keni hyr ne insta tim? Sdo e le me kaq… Kaq shum ju intereson jeta ime? Nese doni me dit dicka hajdeni me pytni para syve jo mbas shpine me ba gjera… mos u beni te ligt se so burrni kjo TURP..”, ka shkruar ai.

Ndryshe kjo nuk është hera e parë që ndodh kjo gjë, pasi që pakditë më parë, këngëtarit i është hakuar Facebook-u personal dhe Faqja, për këtë Shpati është detyruar të hap një të re, por si duket prapë po ka tendenca që t’i cenohet privatësia./21Media



http://rtv21.tv/shpatit-i-ndodh-prape-dicka-e-keqe/