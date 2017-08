Çelaj: Organet e drejtësisë po i fiksohen Vetëvendosjes

Çelaj: Organet e drejtësisë po i fiksohen Vetëvendosjes

Partia Demokratike e Kosovës ka akuzuar qeverisjen e Shpend Ahmetit në Prishtinë sic kanë thënë për shkelje ligjore të shumta në rastin e kompleksit “Kodrina”, dhe se me këto shkelje Ahmeti do të duhej të përfundon prapa grilave.

Kryetari i Degës së PDK-së në Prishtinë, Lirak Çelaj ka akuzuar kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti se ka bërë shkelje të shumta lidhur me kompleksin “Kodrina”, shkelje këto të cilat sipas tij, nëse do të zbatohej ligji, Shpend Ahmeti do të përfundonte në burg.

Shkeljet ligjore të bëra nga Shpend Ahmeti lidhur me projektin “Kodrina”, sipas Çelajt janë mos marrja e aprovimit nga kuvendi komunal për projektin e kompleksit “Kodrina, për pronat komunale nuk është marrë aprovim nga kuvendi komunal dhe se shkelje tjetër është edhe shpallja e konkursit ndërkombëtar pa aprovimin komunal.

“Shkelja tjetër është se aty është e përfshirë edhe prona komunale 26 mijë metra katror për të cilën ai duhet të marrë aprovimin paraprak që të përfshihet prona publike në një projekt e cila udhëhiqet nga një kompani private. Shkelje tjetër është po ashtu që është shpallur konkursi ndërkombëtar pa aprovimin nga kuvendi komunal i Prishtinës dhe unë besoj që ka edhe shkelje tjera por këto janë shkelje të mëdha të cilat po të zbatohet ligji ky njeri do të duhej të përfundonte prapa grilave”, tha ai.

Sipas Çelajt, prapa këtij projekti fshihet diçka dhe se përgjigje për këtë çështje duhet të jap Shpend Ahmeti me udhëheqësit e tij sepse edhe memorandumi i këtij projekti përbënë shkelje sepse i kanë dhënë monopol vetëm një kompanie.

Ai po ashtu ka kritikuar edhe organet e drejtësisë se po i frikësohen Vetëvendosjes dhe se nuk po veprojnë në shumë denoncime të bëra nga qytetarët dhe vetë PDK-ja.

“Në hetuesi dhe në prokurori kemi informata që ekzistojnë një numër i caktum padish por deri sot nuk ka pasur ndonjë veprim konkret përveç se kryetari Ahmeti dhe disa zyrtar të lartë të komunës së Prishtinës janë intervistuar nga organet e drejtësisë dhe për të cilën gjë ka heshtur kryetari Shpend Ahmeti”, tha ai.

Në këtë konferencë për shtyp mori pjesë edhe anëtarja e kryesisë së PDK-së, Mimoza Ahmetaj e cila tha se duke pasur parasysh rëndësinë që ka për qytetarët dhe shkeljet ligjore të cilat Shpend Ahmeti me krerët e Lëvizjes Vetëvendosje që ka bërë për projektin “Kodrina”, kanë vendosur si PDK që ta kthejnë edhe një herë në vëmendje këtë rast.

Sipas planit të paraparë “Kompleksi Kodrina”, do të shtrihet në një hapësirë prej 18 hektarësh, në mes rrugëve “Muharrem Fejza” dhe “Enver Maloku” në lagjen “Mati 1”, ndërtimi i të cilit do të zgjasë rreth 10 vjet dhe se kompania fituese për ndërtimin e këtij projekti është “Tregtia”./21Media