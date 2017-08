Ahmeti do të garoj për të parin e komunës së Prishtinës në zgjedhjet lokale

Kryetari i tanishëm i Prishtinës, Shpend Ahmeti do të garoj përsëri në zgjedhjet lokale për të parin e Prishtinës të cilat do të mbahen me 22 tetor në Kosovë.

Ahmeti ka falendëruar anëtarësinë e VV për besimin e dhënë për të garuar përsëri në zgjedhje.

“Falemnderit anëtarësisë së LVV Prishtinë për besimin e dhënë. Për zhvillimin e qytetit tonë edhe në 4 vitet e ardhshmë. #mezemër”, thuhet në postimin e Ahmetit në Facebook./21Media