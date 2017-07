Teknikë e veçantë e krijimit të këtij protreti

Artisti ka kaluar mbi një vit duke krijuar portretin gjigant te David Hockney.

Atij ky portret përveç që i mori kohën ai shpenzoi edhe 250 kg gozhda çeliku të cilat i ngjyrosi me ngjyra industriale.

“Unë kam jetuar si një vetmitar për më shumë se 12 muaj, për të krijuar këtë skulpturë me gozhda për 80-vjetorin e Hockney”, ka thënë ai.

Ky portet përbëhet nga 12 panele individuale, secila kap një pjesë të fytyrës dhe veshjes së tij, duke theksuar stilin e tij aktual të veshjes dhe tiparet e tij, shkruan rtv21.tv.

12 panelet, kanë marrë mes 3 dhe 7 javë për të përfunduar. Ai thotë se ka qenë një orar ndëshkues, fizikisht dhe mentalisht

“Fizikisht, kam vuajtur nga, lëndimet e përsëritura të gishtërinjëve, të stresit dhe periudhat e gjata të qëndrimit në gjunjë. Unë do të përshkruaj atë kravatë, do ta mbushja atë pjesë të hundës dhe kështu me radhë, duke vendosur çdo detaj”, tregon ai për punën e tij.

Më këtë artisti e konfirmon se duhet kohë dhe ide për një punë të përkryer e të mahnitshme./21Media