Kolevski zgjidhet anëtar i ri i Këshillit të Prokurorëve në Maqedoni

Kolevski zgjidhet anëtar i ri i Këshillit të Prokurorëve në Maqedoni

Prokurori Aco Kolevski nga Prokuroria shtetërore edhe zyrtarisht u bë anëtar i ri i Këshillit të Prokurorëve publik. Ai sot në Kuvend para kryetarit të Këshillit, Kole Shteriev dhe para kryeparlamentarit, Talat Xhaferi, dha betim solemn dhe premtoi se do t’i respektojë ligjet. Ai vjen në postin e Lubomir Joveskit i cili u bë prokuror i ri shtetëror. Kolevski e ka udhëhequr rastin me fatkeqësinë me helikopter e cila ndodhi tek vendi Bllacë afër Katllanovës në vitin 2011, në të cilën jetën e humbën 11 pjesëtarë të ARM-së. Emri i tij u gjet në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të cilën Prokuroria shtetërore ia dorëzoi Gjykatës Supreme me të cilën kërkohej shfuqizimi i masës për paraburgim për biznesmenin Sead Koçan i cili në atë kohë ka qenë në arrati. Kolevski tha se në këtë rast ka vepruar sipas ligjit, shkruan tv21.tv

“Më së shpeshti personat e akuzuar janë ata të cilët kërkojnë mbrojtje. Mund të thuhet se mbi 95% ata dorëzojnë kërkesa dhe shumë shpesh prokuroria publike shprehet në dobi të tyre. Edhe në këtë rast është vepruar sipas ligjit dhe mendoj se kërkesa është dorëzuar sipas rregullave, ndërsa gjykata është ajo e cila vendos nëse do ta miratojë kërkesën apo jo”, tha Kolevski.

Për gjykatësit e Gjykatës Supreme të cilët e shfuqizuan vendimin për paraburgim të Koçanit, hapi procedurë, Këshilli për verifikimin e fakteve dhe për përcaktimin e përgjegjësisë së gjykatësve, i cili tani është shfuqizuar, por këto lëndë tani janë para anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, të cilët së shpejti do të duhet t’i shqyrtojnë. Mes atyre të cilët do të vendosin, është edhe Jovo Vangellovski, i cili si kryetar i Gjykatës, siç paralajmëroi para pak kohe kryeministri Zaev, do të jetë pjesë e organit i cili do ta ndjekë zbatimin e Strategjisë për reformat në gjyqësor. Zgjedhjen e tij, në atë kohë Zaev e arsyetoi se bëhet fjalë për përfaqësues të një institucioni të lartë.

“Për ne nuk është i rëndësishëm emri dhe mbiemri i personave të cilët i udhëheqin institucionet. Por Gjykata Supreme në një këshill të tillë nuk guxon të mos përfaqësohet. Ky trup duhet të jetë korrigjues. Kjo duhet t’i japë zgjidhjet më të mira të mundura në gjyqësor të cilat janë në interes të qytetarëve të Maqedonisë”, tha Zaev.

Këshilli i prokurorëve publik është cak i kritikave nga ana e opinionit pasi që për anëtar të këtij organi u zgjodh prokurorja Marija Gjorgjeva, e cila është mbesë e kryetarit të Këshillit, Shteriev. Në arsyetim të shkruar, ai pranoi se Marija Gjorgjeva është mbesa e tij, por jo familjare e afërt, duke thënë se ajo i plotëson të gjitha kushtet. A është zgjedhur Gjorgjeva sipas ligjit apo jo, do të vërtetojë Komisioni kundër korrupsionit i cili e hapi procedurën për këtë rast.