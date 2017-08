Shoqata e të verbërve të Kosovës sot ka pranuar një donacion nga Londra

Djemtë shqiptarë të një shoqërie “Basketistët” në Londër blenë pajimet në vlerë prej 15000 funtepër Shoqatën e të Verbërve të Kosovës.

Pajimet kanë arritur në Prishtinë, ndërsa Klubi Rotarian “Prishtina Dardania” me 11 gusht, në orën 10 do t’ua dorëzohet Shoqatës së të Verbërve, në Qendrën Tregtare Kodra e diellit, K. I-rë, hyrja lindore në zyrat e SHVK.

Pajisja është audio sistem për leximin e librave dhe do të qëndroj në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.