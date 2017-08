Vera sa ka të mira aq ka edhe të këqija

Vera sa ka të mira aq ka edhe të këqija

Më poshtë mund të mësoni të këqijat e stinës së verës:

1. Alergjitë

Në stinën e verës, njerëzit preken më shumë nga alergjitë, të cilat ndikojnë keq në shëndet. Kjo gjë i detyron të mjekohen dhe most ë dalin shpesh jashtë.

2. Instektet e dëmshme

Grerëzat janë më të shumta në verë dhe rritet mundësia për t’ju pickuar. Ka njerëz që reagojnë shumë keq, nga ky pickim, duke ja rrezikuar edhe jetën.

3. Djegia nga dielli

Secili prej jush ka lëkurë të ndryshme, por një pakujdesi e vogël, do bëjë që të digjeni nga dielli. Nëse nuk i kushtoni rëndësi, sipas intv.al orëve që qëndroni në diell, apo kremrave kundër diellit, do përfundoni me lëkurë të djegur.

4. Nuk dini çfarë të bëni në shtëpi

Të rrish në shtëpi gjatë verës, është e mërzitshme. Nëse nuk keni ku të shkoni me pushime, ju kufizoheni duke mos bërë diçka. Ju mungon, dimri kur mbylleshit në dhomën tuaj duke parë filma.

5. Të gjithë po shkojnë me pushime

Do ishte shumë mirë që jut ë kishit 3 muaj pushime në verë, por kjo është e pamundur. Kur kolegët e punës janë në plazh, ju bëheni shumë keq dhe nuk keni fare dëshirë të punoni.

6. Nuk flini rehat

Nga temperaturat e larta, keni vështirësi për të fjetur. Përdorni metoda të ndryshme, por sërish ju mundon ky lloj gjumi i parehatshëm.

7. Transporti publik

Personat që nuk përdorin makinën për të lëvizur, e ndjejnë më shumë sikletin që sjell vapa. Do qëndroni pranë personave, të cilët edhe mund të djersisin më shumë. Tani, ju që po e lexoni këtë artikull bëni mirë të freskoheni, sepse kjo vapë nuk durohet.