Maqedonia që nga viti 2000 siguron ndihmë financiare për kompanitë

Kompanitë private dhe institucionet shtetërore nuk marrin guximin që të punësojnë persona me nevoja të veçanta edhe krahas ndihmës financiare të cilën e ofron shteti, thotë Tomislav Ortakovski nga Polio Plus në Maqedoni.

Mbi 2 mijë persona me nevoja të veçanta janë angazhuar përmes organizatave për mbrojtjen e të drejtave të personave me invaliditet, ndërsa numri në sektorin privat dhe publik është shumë më i vogël. Ai shton se personat me nevoja të veçanta më së shumti punësohen në veprimtaritë manifrakturore dhe janë të diskriminuar në aspektin arsimor, shkruan tv21.tv

“Personat me nevoja të veçanta nuk janë në pozitë të njëjtë me personat e tjerë kur bëhet fjalë për punësim dhe nuk i kanë njohuritë dhe aftësitë e njëjta me fëmijët e tjerë të cilët shkojnë në shkollë të mesme dhe fillore normale. Shoqëritë e mbrojtura janë punëdhënësit kryesor të personave më nevoja të veçanta”, tha Tomislav Ortakovski, nga Polio Plus.

Nga oda ekonomike propozojnë që të sillet ligj i ri për punësimin e këtyre personave dhe në mënyrë më intensive të zbatohet sistemi i kuotës për punësim i cili parashikon që në 35 punësime në një kompani të punësohet edhe një person me nevoja të veçanta.

“Për ne si odë ekonomike, biznes programi është gjëja më e rëndësishme, ne punojmë së bashku me kompanitë përmes një serie të trajnimit dhe prezantimeve përmes së cilave duam që ti njoftojmë kompanitë se çfarë është ajo që duhet të bëjnë që të punësojnë persona me nevoja të veçanta”, u shpreh Jadranka Arizanskovska, nga Oda Ekonomike maqedonase.

Shteti që nga viti 2000 siguron ndihmë financiare për kompanitë, fonde të pa kthyeshme në formë ndihme për punësim të personave me nevoja të veçanta, ndihmë teknike, softuer si dhe nga 200 paga mesatare për sigurimin e pajisjeve për personat e invalidizuar./21Media