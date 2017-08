Lajmi është bërë i ditur nga familjarët e tij

Ndërron jetë në moshën 81-vjeçare këngëtari legjendar Glen Campbell.

Ai ishte i njohur në rrymën e muzikës ‘Country’.

Lajmi është bërë i ditur nga familjarët e tij të cilët thanë se ai kishte luftuar për një kohë të gjatë me sëmundjen e Alzheimerit.

Campbell u nda nga jeta ditën e hënë në në Nashville të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Hitet e tij më të njohura janë “Ëichita Lineman” dhe “By the Time I Get to Phoenix”.

Gjatë karrierës ai fitoi 5 çmime Grammy dhe shiti më shumë se 45 milionë albume.

Ai u diagosntikua me sëmundjen e Alzhaimerit para 6 vitesh.