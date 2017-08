''Nisma për Kosovën do të jetë shumë më e fuqishme se çka qenë deri sot", tha Limaj

”Nisma për Kosovën do të jetë shumë më e fuqishme se çka qenë deri sot”, tha Limaj

Ish-deputeti i PDK-së, Shukri Buja ka thënë se sot pas një periudhe të gjatë qëndrimi në Partinë Demokratike të Kosovës ka vendosur që të kalojë në radhët e Nismës për Kosovën, pasiqë i janë mbyllur të gjitha shtigjet nga PDK-ja.

Ai në një konferencë për media me rastin e aderimit në Nisma për Kosovën, ka deklaruar se kalimi në subjektin e ri politik është i vonuar. I pyetur rreth koalicionit, Buja u shpreh se do të veprojë me Nismën dhe se do t’i mbështesë vendimet e organeve të kësaj partie.

Kryetari i Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj ka thënë se partia që ai drejton me ardhjen e Shukri Bujës do të jetë edhe më e fuqishme. Ai konsideron se ardhja e Bujës në Nisma është ardhje në shtëpinë e tij. “Ne kemi qenë bashkë në aktivitete të shumta dhe për ne është nder i madh që zotëri Buja do të jetë pjesë e Nismës. Nisma për Kosovën do të jetë shumë më e fuqishme se çka qenë deri sot”, tha ai.

Buja ka dhënë dorëheqje kohë më parë nga posti i kryetarit të degës së PDK-së në Lipjan, si dhe nga kryesia e PDK-së, duke thënë se nuk do të jetë kandidat i kësaj partie për kryetar të Komunës së Lipjan.

Arsyet e dorëheqjes së tij, Buja i ka bërë të ditura në një letër pesë faqe që ia ka dërguar kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli dhe kryesisë së partisë.

Buja ka qenë kryetar i Komunës së Lipjanit dhe deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së.