Si e përjetojnë dashurinë personat nga secila shenjë e horoskopit

Dashi

Nëse do që dashuria të të bëjë qendrën e botës, atëherë dashurohu me një dash. Gjithmonë solidarë, të pranishëm dhe gati të japin maksimumin, i japin prioritet partnerit dhe vetes së vet. Kur dashurohen nuk shqetësohen për ato që humbasin, sepse me atë që duan ata buzëqeshin.

Demi

Nëse besnikëria dhe sqarimi janë elementë thelbësorë në dashuri, këto përfaqësohen denjësisht nga demi. Të drejtpërdrejtë, të devotshëm dhe impenjues, Demat përcaktojnë elementët përbërës në dashuri.

Janë ndër të paktët persona që do të ofronin të njëjtat gjëra që dhe marrin në dashuri. Dashuroji dhe do të kuptosh se çfarë do të thotë dashuri e vërtetë, çfarë do të thotë sakrifica dhe se çfarë duhet për të dashuruar një si ti, të cilën do të ta tregojnë në çdo gjë që bëjnë.

Dashurojnë pa folur dhe kjo është diçka me të vërtetë shumë e veçantë për ta. Nëse gjen dikë si ata, mos i li kurrë të ikin.

Binjakët

Binjakët janë drejt anës emotive dhe emocionale, që do të thotë se janë shumë të ndjeshëm ndaj emocioneve, dhe e bënë shumë të vështirë të jesh I gatshëm kur je me ta. Nga na tjetër ama, kur dashurohen nuk shohin pas dhe investojnë mendjen, trupin dhe shpirtin në lidhje, dhe këtë e bëjnë sepse janë nga ata personat e dashur.

Një binjak mund të të përfshijë me dashuri por do të jetë një përcaktim i dashurisë së përbuzur nëse i tradhton. Ose duaji ose largohu, mos u tall me ta.

Gaforrja

Gaforret kujdesen për të tjerët, i ushqejnë dhe i dashurojnë në gradën më të lartë. Japin dhe marrin dashuri pa kushte për ta sepse dashuria për ta është në qendër të gjithçkaje. Janë të duruar, gjykues dhe mendimtarë për mos të folur më. Do të kujdeseshin për dashurinë si një nënë për fëmijën dhe nuk do të lodheshin kurrë. Pra gaforret janë më të thjeshtët për të dashuruar dhe personat më të mirë për të kuptuar dashurinë.

Luani

Luanët janë persona karismatikë dhe dinamikë që kanë një bukuri që do të të shytjë të dashurohesh me ta. Por luanët janë krenarë të pavarur dhe besnikë. E njohin veten e tyre mjaftueshëm dhe shumë rrallë konfuzohen apo mashtrohen.

Fakti është që ti mund të dashurohesh me ta, por duhet të jesh i vëmendshmë sepse mund të mos kenë nevojë për ty në të vërtet. Do të duhen gjithmonë për personalitetin që kanë, por do të të duan vetëm nëse je i jashtëzakonshëm, siç janë dhe ata vetë.

Virgjëresha

Virgjëreshat janë krenarë të pavarur dhe nuk u intereson nëse i do ose jo. Ata normal, nuk besojnë kollaj dhe nuk i hapen askujt, gjë që e bën të vështirë edhe tu afrohesh.

I mbajnë njerëzit të distancuar, jo qëllimisht por sepse kështu janë ata. Për t’i dashur duhet njëherë tu tregosh që ia vlen. Atyre nuk u intereson dhe ju takon juve të bëni punën fillestare.

Por kur të kenë larguar rojet e tyre dhe do të të kenë lejuar të hysh, do të shohësh një botë komplet të re, të një imagjinatë të madhe, kreative dhe e sinqertë, një dashuri si asnjëherë më parë.

Peshorja

Peshoret kërkojnë lumturi dhe kënaqësi në jetë. Evitojnë situatat pesimiste dhe të ndërlikuara. Jetojnë thjesht dhe e mbajnë dashurinë të ëmbël dhe të thjeshtë. Nuk mashtrojnë, as gënjejnë dhe do të bënin çdo gjë për të lumturuar personin që dashurojnë.

Bihen shumë lehtë në dashuri sepse dashuria është shumë e thjeshtë për ta dhe kështu duhen në paqe me vetveten. Nga ana tjetër, është shumë e kollajtë ti dashurosh sepse kënaqen me pak nëse i do me sinqeritet.

Akrepi

Akrepat e dinë fiks çfarë duan nga dashuria. Nuk është një gabim por një sfidë që e bën guetinë shumë eksituese. Kalojnë nga i ngrohti në të ftohtë Brenda një momenti dhe të vënë në një pizicion ku duhet të bësh çfarë duan ata. Kjo mund të duket shumë e lodhshme nga këndvështrimi emoitv, por nëse nuk është e vështirë, ia vlen.

Ndoshta do të të duhet të rrish në këmbë, gati për impulsin e radhës, por nëse je i mirë në bisedat e dashurisë, do ta kuptosh menjëherë pse u pëlqen atyre. Flirtimi nuk përfundon kurrë. Shko dhe sfida s’ka për të përfunduar kurrë.

Shigjetari

Janë shumë pak njerëz në botë që janë kaq të paparashikueshëm dhe misteriozë si shigjetarët. Janë gjithmonë në kërkim të aventurës së ardhshme, hidhen nga njëra tek tjetra, asnjëherë të kënaqur dhe gjithmonë në kërkim të diçkaje më të mirë. Janë të hapur drejt dashurisë, por me një tip personi shumë specific, që mund të jetë njësoj I çmendur si ata, madje edhe tua kalojnë atyre.

Është e vështirë të dashurohesh me ta sepse nuk stabilizohen kollaj dhe mund të jenë të lodhshëm, por nëse je gati për një gjuheti, atëherë rri I qetë, shigjetari është personi I duhur për ty. Më e mira që ti dashurosh ata është fakti që nuk ke për tu mërzitur kurrë, aventurat do të jenë të shumta.

Bëjnë dashuri në mënyrë të mrekullueshme, por vetëm nëse je në nivelin e tyre.

Bricjapi

Bricjapët janë efikasë, praktikë, punëtorë dhe ekstremisht të ndërgjegjshëm. Janë të besueshëm dhe origjinalë. Por kjo I bën dhe pak të vështirë për ti dashuruar, sepse dashuria është një emocion dhe nuk mund të llogaritet me makinë llogaritëse.

Nuk ekziston një mënyrë e saktë apo e gabuar për tu dashuruar dhe askush nuk është pro ose kontra partnerëve të tu. Bricjapët, ne mënyrë të paevitueshme , kërkojnë të ekzaminojnë çdo lidhje në këtë dhe në këtë mënyrë, nëse e kalon testin do të shohësh anën e dashurisë që nuk njihje përpara. Një dashuri që është e plotë, jo false dhe e kompletuar.

Ujori

Ujorët janë personat më të rezervuar që mund të kesh takuar. Nuk ndërhyjnë tek të tjerët dhe nuk duan që ti bezdisësh. Personat që I kanë lejuar në jetën e tyre janë special dhe kanë shumë kuptim për ta. Nëse një ujor të hap zemrën, ji I qetë, duhet të kesh diçka origjinale përderisa ka besim tek ty.

Nevoja për besnikëri e Ujorit është e shoqëruar me besnikërinë e tyre kundrejt atyre që dashurojnë. Mund te jenë të vështirë për tu dashuruar dhe nuk besojnë kollaj, por do ta bëjnë, do të hapin një botë për ty shumë të ëmbël, të dashur dhe të sigurt.

Peshqit

Peshqit janë me të vërtetë shumë të mirëkuptueshëm. Ndjejnë thellësisht emocionet dhe e kanë shumë të kollajtë që ti shprehin ato. Nuk do të të mashtronin kurrë, ndershmëria është një nga karakteristikat e tyre. Nuk I fshehin gjërat dhe I thonë ato siç I shohin, dhe për këtë ata bëhen të besueshëm që është një nga karakteristikat më të mira që mund të ketë I dashuri.

Një gjë tjetër që I bën ata shumë të aftë në dashuri është vullneti I tyre për të sakrifikuar çdo gjë për njerëzit që ata duan. Nëse ke një peshk që të do, e di se sa e pabesueshme është, ose nëse je vet peshk e di atë çka ken ë zemër.