Seri argëtuese dhe qesharake e fotografive

Gjëja më e mirë për personazhet e Disney është vendi i tyre ikonik. Njohja e tyre është aq e rrënjosur sa që ne mund t’i njohim kudo që të shkojmë.

Tani illustrator TT vendosi të rrokullis kalimin në shoqërimet tona të zakonshme me princeshat e Disney duke e përdorur talentin e tij për të eksploruar se si do të dukeshin ato si burra.

Princat e rinj të Disney mbajnë të njëjtat ngjyra dhe sfonde nga homologët e tyre klasikë femëra, shkruan rtv21.tv.

Nga shprehja e çuditshme e Arielit me shikimin me sy të Tiana, TT i përdori talentin e tij dhe i bashkoi ato me dashurinë për Disney duke i shndërruar ato në një seri argëtuese për të gjithë./21Media