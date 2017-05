Zanfina tregon se si vendosi për të kënduar edhe një pjesë rep në këngën e re

Në një pjesë të këngës së re “S` je ai mo”, Zanfina Ismajli këndon edhe rep. E si ka lindur ideja për ta bërë këtë, ajo e ka treguar në emisionin “1 kafe prej shpisë”, shkruan rtv21.tv

“Kur kam shku me dëgju kangën me vijë melodike, vijën melodike e kish knu një djal ma herët edhe ai e repovatke qat pjesë edhe unë u ndala e shumë më pelqejke, thash kqyre kurr nuk e kam bo po ish kanë mirë me bo se po kam qejf”, ka thënë Zanfina e cila ka treguar edhe për amtosferën që ka mbizotëruar gjatë inçizimit të kësaj pjese./21Media

