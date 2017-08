Disa mënyra si të humbni peshë duke u relaksuar

Tashmë nuk keni pse të shqetësoheni të mbani dieta ushqimore, që shpesh nuk japin rezultat, apo të shpenzoni orë të tëra në palestër, pa marrë asnjë rezultat. Në një studim të bërë nga “MSN”, ekzistojnë disa mënyra si të humbni peshë duke u relaksuar ose punuar.

Qëndroni drejtë

Kur jeni në punë ose në ndonjë vend tjetër mjafton të qëndroni drejt, kur jeni të ulur. Në këtë mënyrë ju do të humbisni shumë kalori dhe muskujt tuaj do të tonifikohen.

Hani më shumë zarzavate

Konsumoni sa më shumë zarvate. Nëse nuk i preferoni gatuajini ato me recetat tuaja të preferuara.

Pini sa më shumë ujë

Në verë ne e konsumojmë shumë ujin për shkaktë ditëve të nxehta, por mundohuni t’a mbani këtë rutinë edhe në dimër. Këshillohet që në ujin natyral të fusni edhe limon, pasi në bashkëveprim me njër tjetrën ato djegin të gjithë toksinat e panevojshme të trupit.

Konsumoni sa fruta të thata

Një studim i fundit ka treguar që frutat e thata, bajame, arra e shumë të tjera, kanë ndihmuar në përmirsimin e yndyrnave dhe shuarjen e urisë. Mjafton të kosumoni një grusht të vogël.

Pini disa kafe

Pirja e disa kafeve në ditë eleminon ujin e tepërt në trup, e cila krijon fryrje dhe çrregullim të metabolizmit. Më parë konsultohuni me mjekun se sa kafeinë mundë të përbllojë trupi juaj, tejkalimi i masës mund të jetë fatal.

Qëndroni gjatë në dushë

Shumë femrave i pëlqejnë të vonohen në dushë, kështu vazhdoni pasi jo vetëm që relaksoheni por do të arrini masën trupore të dëshiruar.

Mos nxitoni gjatë ngrënies

Nëse ju nxitoni teksa hani ushqimin tuaj do të shtoni peshë çdo ditë e më shumë. Kjo sepse nëse hani më nxitim stomaku nuk mund të përçojë vlerat ushqimore aty ku duhet, gjithashtu çdo gjë do të kthehet në dhajmin e padëshiruar në trup.

Hani kos

Kosi ndihmon aparatin tretës të funksionojë më mirë, gjatë përtëritjes së ushqimit.

Qëndroni vetëm 20 minuta

Gjithmon duhet ta gjeni të paktën 20 minuta, që të qëndroni vetëm. Nëse nuk e bëni këtë gjë do jeni gjithnjë në tension nga jet e përditshmë dhe stresi do të rritet. Ju nuk e dëshironi këtë. Stresi rrit hormone në trup, si pasoj niveli I yndyrnave do të rritet.