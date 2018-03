Hekuri është një element shumë i rëndësishëm për fëmijët

Hekuri është një element shumë i rëndësishëm për fëmijët

Për të parandaluar mungesën e hekurit te fëmijët, prindërit duhet të kenë parasysh sasinë, llojin e ushqimeve dhe me çfarë t’i shoqërojnë.

Sasia ditore e qumështit duhet kufizuar deri në 700 ml.

Dieta ushqimore duhet të jetë e pasur me ushqime që përmbajnë hekur më shumë sesa të tjerat, mish të kuq, mish pule, peshk, fasule, thjerrëza etj.

Këto ushqime duhen shoqëruar me ushqime të pasura me vitaminë C, e cila ndihmon në përthithjen e hekurit, si domate, brokoli, portokalle, luleshtrydhe, kivi etj.

Drithërat për fëmijë të pasuruara me hekur mund t’i jepen fëmijës deri në moshën 2 vjeç.