Mund të keni flokë të bukur, lëkurë të shëndetshme e të shndritshme, thonj të fortë dhe të lyer bukur, buzë të plota e të grimuara mirë, por kur vjen puna për të hapur gojën stepeni pasi dhëmbët tuaj të verdhë nuk janë aq të këndshëm për t'u parë

Në rastin më të keq shoqërohen edhe me një erë aspak të këndshme që do të donit ta evitonit sa më parë.

Megjithatë, zbardhja e dhëmbëve jo gjithmonë është aq e lirë sa mund të mendoni, përkundrazi përdorimi i aparaturave me pulsim lazeri mund të dëmtojë seriozisht smaltin e dhëmbëve dhe nervat përkatës, shkruan Living.

1.Qumësht pluhur + pastë dhëmbësh (1-2 herë në javë)

Qumështi i pluhurit është një ndër produktet që ju ndihmon të keni dhëmbë të bardhë dhe buzëqeshje rrëzëllitëse. Mbi furçën e dhëmbëve vendosni pastën e zakonshme dhe një shtresë qumësht pluhur dhe lani dhëmbët si zakonisht.

2.Sodë buke + lëng limoni (1 herë në javë)

Vendosni sodë buke mbi furçën e dhëmbëve dhe shtoni disa pika lëng limoni. Fërkoni dhëmbët si zakonisht dhe shpëlajini në fund me ujë të ftohtë.

3.Kripë deti + lëng limoni + pastë dhëmbësh (1-2 herë në javë)

Bashkoni një gjysmë luge çaji kripë deti me disa pika limoni dhe fërkoni fillimisht dhëmbët me këtë përzierje. Më pas bëni një larje të dytë me pastën e dhëmbëve. Do të habiteni me rezultatin e përftuar brenda pak minutash.