Ministri i brendshëm i Maqedonisë, Oliver Spasovski foli për rastin tek QT Mavrovasja ku u lëndua policja. Ai tha se policia është e gatshme rastin që të çon deri në fund

Policja Jasmina Janaçkovska tha se lëndoi dorën tek automjeti i shërbimit “merimangë”, në tentativë për të marrë makinën e personit B.A. i cili sipas MPB-së, ka pasur vetëm konflikt verbal me policen. Nga MPB dje kumtuan se çështja është mbyllur dhe personi në fjalë është dënuar me gjobë në të holla. Por, sot Ministri Spasovski tha se janë të hapur të pranojnë dëshmi të reja nëse policja dhe i dyshuari, gjatë mosmarrëveshjes kanë pasur ndonjë kontakt fizik.

“Unë me të vërtetë iu bëjë thirrje që nëse ka dëshmitarë nga vendi i ngjarjes, video-materiale ose dëshmi tjera që mund të ndihmojnë për zbardhjen e plotë të rastit, ne jemi këtu të gatshëm t’i marrim dëshmitë dhe t’i dorëzojmë ato te Prokuroria publike e Maqedonisë, me qëllim që të udhëhiqet në rrugën e drejt ky rast. Mua nuk më intereson asnjë funksionar nga cilado qoftë parti politike të jetë ose bartës të funksioneve shtetërore. Mua më interesojnë policët me uniformë blu, Kushtetuta e shtetit dhe qytetarët e Maqedonisë dhe në këtë drejtim policia do ta ketë përkrahjen time të plotë”, u shpreh Oliver Spasovski, Ministër i punëve të brendshme.

Ndërkaq, nga partia opozitare VMRO-DPMNE, thonë se siguria publike në vend është vënë në rrezik. Në konferencë për media, Danijel Apostoloski nga ky subjekt politik, thotë se krimi mbizotëron nëpër rrugë, duke ia hedhur fajin pushtetarëve të organeve të rendit.

“Në vend që funksionarët e LSDM-së të bëjnë plan se si policia t’i kundërvihet krimit, ne shohim një skenë të turpshme teatri, ku një ministri, një sekretar shtetëror dhe drejtor për siguri publike takohen me nëpunësen e policisë dhe mundohet që ta bindin opinionin se ajo ka qenë e sulmuar nga automjeti i “merimangës” dhe jo nga një funksionar i dhunshëm partiak”, tha Danijel Apostoloski, VMRO-DPMNE.

I pari i MPB-së u përgjigj edhe në rastin kur shërbimi “merimangë” po të enjten mori veturën e drejtoreshës së DAP-it, e cila ishte parkuar në shtegun për biçikleta. I pyetur nga TV21 se a po cenohet autoriteti i policisë, kur vetura e njëjtë u rikthye sërish në vendin ku u konfiskua, Spasovski tha se çdo automjet do të largohet, pavarësisht se a është i ministrit apo i ndonjë drejtori me funksion publik, raporton TV21./21Media