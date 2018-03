Milani mposht Genoan

Futbollistët e Milanit shënuan fitore të re në Serie A duke mposhtur në udhëtim Genoan me rezultat 1:0, në javën e 28 të kampionatit.

Hero i takimit ishte portugezi Andre Silva, i cili shënoi golin e fitores në minutën 94.

Milani aktualisht renditet i gjashti në tabelë, me katër pikë më pak se sa rivali i qytetit Inter, i cili sonte pret Napolin.

Genoa renditet e trembëdhjeta me 30 pikë. Tabelës i prin Juventus me 71 pikë, pason Napoli me 69, Roma 56, Lacio 53, Inter 51 etj.