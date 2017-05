Njerëzit e veçantë, gjërat që e frymëzojnë, vendet që i kanë lënë mbresa, njerëzit model, ëndrrat që i ka realizuar dhe për planet e këtij viti, tregon vetë ai

Disa vite më parë, ai u bë i njohur dhe i dashur për publikun me rolin e ”Mikel Policit”, të cilin me batutat e tij interesante arriti që të bëjë për vete publikun në vend dhe më gjerë. Është aktori i njohur kosovar, Simon Tanushi, të cilin publiku e njeh më shumë si ”Mikeli”. Ai këtë herë si personazh i javës i rtv21.tv shpalosi gjëra interesante nga jeta private dhe profesionale.

Për çdo punë që artisti mendon ta fillojë padyshim që i duhet frymëzim, të cilin secili e merr në forma të ndryshme. Kështu për frymëzimin e tij aktori tregoi se atë e merr nga njerëzit dhe nga fshati i lindjes. ”Qika, asht gjithësia që më frymëzon për gjithçka. Flutra (nusja), që më jep frymëzim dhe motiv. Familja, që sa herë që lodhna me telashe të përditshmërisë gjaj vullnet dhe frymëzim në familje. Novosella (fshati) ku jam lindë edhe jam rritë. Kah do që sillna, prapë kthehna e pushoj në Novosellë. Bashkëpuntorët, që për çdo ngecje dhe çdo monotoni e kaloi me ndihmën dhe përkrahjen e tyne”, tregoi Simoni për rtv21.tv

Vendet që i lënë mbresa – Si vendin e parë që i ka lënë mbresa, aktori përmendi, Katanian, qytetin që gjendet në Sicili, ishull afër Italisë. Si të dytin ai rënditi qytetin e Romës, për të cilin u shpreh se ka histori të prekshme për mijëra vjet. Vendi i tretë që i ka lënë mbresa atij është qyteti i vjetër i Kroacisë, Dubrovniku. Si të katërtin ai rënditi qytetin Kotrri të Malit të Zi, ndërsa si vendin e pestë që i ka lënë mbresa ai përmendi fshatin Doblibare të komunës së Gjakovës.

Njerëzit pa të cilët nuk do të mund të jetojë – ‘’Simona, Nana, Flutra … edhe Dada Zojë me bacën Zef’’, tha aktori, shkruan rtv21.tv

Krahas njerëzve të veçantë të tij, Simoni përmendi edhe njerëzit model të tij. ‘’Njerëzit model për mu janë: Viktor Paloka, Berat Buzhala, Ramush Haradinaj, Arbana Xharra, Imam Shefqet Krasniqi’’, tregoi aktori.

Përveç njerëzve model të tij, ai nuk hezitoi të rrëfejë edhe për ëndrrat që i janë dhe nuk i janë realizuar. ”Shkolla, Puna, Familja… janë andrrat që unë i kam andrru edhe kam punu gjithë jetën me i pasë. Sot i kam. E vetmia andërr që nuk mu ka realizu edhe e di që nuk do të më realizohet është: Me u ba milioner”, tha Simoni duke treguar edhe për gjërat që mendon t’i realizojë.

‘’Me e implementu nji matrial televiziv tonin që e kemi fillu shumë moti edhe e kemi zvarritë shumë. Me i kry me sukses, disa rezervime, që i kemi gjatë verës. Me e qu deri në fund dhe me e forcu ‘’Përrallën me Tupan’’. Afër muajit shtator me e ba nji pushim t’mirë. Edhe me mujt me e gjetë edhe nji gru’’, përfundoi aktori.

Ndryshe, Simon Tanushi vazhdon të argëtojë publikun çdo javë përmes humorit të tij në rolin e ”Mikel Policit” dhe të ”Ramës” në ”Përrallë me Tupan”./21Media

