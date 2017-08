Studimet më në fund treguan se ajo është një sindromë reale

Njerëzit shpesh ndjenjë një lodhje ekstreme e cila është e pashpjegueshme, e cila mund të zgjasë me muaj me raste edhe me vite.

Ajo që preket në mënyrë drastike është funksioni për të kryer aktivitete të jetës së përditshme dhe bazike.

Në fillim u mendua që ky çrregullim ishte mendor, me raste është konsideruar edhe imagjinar.

Por studimet më në fund treguan se ajo është një sindromë reale dhe serioze, me simptoma zike.

Është një sëmundje që sa më gjatë rri pa diagnostikuar dhe trajtuar, aq më shumë ajo hedh rrënjë aty për të qenë më e vështirë ta largosh pastaj.

Simptomat e kësaj sindrome të lodhjes kronike janë:

Po jetoni një lodhje me efekte negative të mëdha, që ju shkëput edhe nga aktivitetet më bazike të jetës së përditshme, përfshi mirëmbajtjen e vetes tënde. Dhe më kryesorja që zgjat e shtrirë në kohë për më shumë se gjashtë muaj.

Ndihesh edhe më keq kur kalon limitet e tua. Që do thotë se nëse njeriu ekspozohet ndaj një niveli zik, emocional, mendor pak më të lartë se zakonisht atëherë trupi llon të ndjejë dhimbje të mëdha dhe në më të shumtën e rasteve pëson një kolaps. Zgjohesh i lodhur, dhe pse mund të kenë fjetur për rreth 12 orë. Kjo mund të shkaktojë edhe një rregullim të pazakontë të gjumit, si pagjumësi apo dalja e gjumit herë në mëngjes.