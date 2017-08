Protestuesit dhe drejtuesit e Sindikatës kanë paralajmëruar protesta të tjera dhe grevë nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh

Sindikata e Re Energjetike e Kosovës sot mbajti protestë para ndërtesës së Qeverisë të Kosovës me qëllim të parandalimit të kolapsit energjetik në vend, dhe në mënyrë që të mos mbesin pa punë rreth 5 mijë punëtorë.

Protestuesit kanë kërkuar që Qeveria të ndërmarr masat emergjente për të zhbllokuar departamentin e djerrinë, për të ndaluar kolapsin energjetik dhe që të mos rrezikohen vendet e tyre të punës.

Nënkryetari i Sindikatës, Muharrem Gashi tha se ata nuk kanë pretendime për asgjë, përveç asaj që është e drejtë dhe që është në të mirë të vendit.

Kryetari i Sindikatës së Re Energjetike të Kosovës, Rafet Osmani është shprehur se gjendja aktuale është krijuar si rezultat i pengesave të krijuara nga mos shpronësimi me kohë i pronave të pronarëve legjitim në zonën e shpallur me interes të veçantë ekonomik nga Qeveria e Kosovës.

Osmani i ka bërë thirrje Qeverisë, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor që të këndellen në mënyrë që të shpëtojnë atë që mund të shpëtohet, ndërsa shtoi se përgjegjësinë karshi situatës së krijuar në KEK do ta bart vet Bordi i drejtorëve dhe menaxhmenti i KEK-ut. Sipas tij, nëse secili institucion t’i kryente punëte veta shpronësimi do të realizohej me një kosto prej 3.5 milionë euro ndërsa nuk do të kishte mundësi të ndërtoheshin afër 300 shtëpi në zonën prej 52 hektarë.

Avokati i autorizuar i Sindikatës së Re Energjetike, Afrim Salihu tha se Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me inspektorët dhe zyrtarët komunalë duhet të gjejnë zgjidhje. Ai theksoi se është dashur që t’iu ndalohet puna dhe ndërtimi me kohë, atyre që sot posedojnë prona në zonën me interes të veçantë. Ai u shpreh se punëtorët e KEK-ut do të kenë përkrahjen e vazhdueshme pasi që askush nuk ka të drejtë t’iu ndërpres të drejtën e punës.

Protestuesit dhe drejtuesit e Sindikatës së Re Energjetike të Kosovës kanë paralajmëruar protesta të tjera dhe grevë në rast se kërkesat e tyre nuk merren parasysh. Protesta e mbajtur sot ka ardhur pas paralajmërimeve nga drejtues të KEK-ut se Kosova do të mbetet pa rrymë.