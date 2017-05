Poezi e shkruar nga shkrimtari i njohur shqiptar, Dritëro Agolli.

Ajo u vërtit lakuriq

Si pata e bardhe në lumë;

Këndonte hutini në vidh,

Bretkocka fërkohej me shkumë.

Më humbi nga sytë pastaj,

Siç humbin sirenat e lumit,

Më mbetën veç hiret e saj

Dhe nazet e kurmit.

U zhvesha dhe lumit me not

I rrash tri herë;

Ju them se notoja aq kot,

Sa dukesha fare i mjerë.

Madje dhe bretkocka u lig,

Sa s`donte aspak të më shihte,

Në vend të hutinit në vidh

Veç hëna fytyrën e griste./21Media

http://rtv21.tv/sirena-e-lumit/