Sot filloj edicioni i 57-të I Bienales së Venediku, ku po marrin pjesë 88 shtete në mesin e tyre edhe Kosova. Artisti kosovar me banim në Nju Jork, Sislej Xhafa do ta prezantoj Kosovën me veprën “Lost and Found”. Gazetarja Vjosa Duraku – Morina, na sjell detaje rreth hapjes së Bienales./21Media

